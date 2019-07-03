PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

前立法院長王金平宣布退初選後，動向成謎，引外界揣測。日前高雄市副議長陸淑美宣布，力挺鴻海集團創辦人郭台銘，更引發各界騷動，被認為恐衝擊高雄市長韓國瑜2020情勢。媒體人楊文嘉表示，王認為韓就算贏初選，接下來也選不下去，最後就會徵召自己或國民黨黨主席吳敦義。

網友在PTT論壇發《王金平原來在盤算這個》，指出楊文嘉在節目中說，王金平態度四兩撥千金，因為他判斷韓國瑜就算贏得初選，接下來也選不下去，可能上演「換柱Part 2」。到時郭台銘與朱立倫都不願當「後援投手」，就會徵召王金平自己，或吳敦義。

不僅如此，該網友更進一步表示，從陸淑美的表態可知，王金平的陸軍自發性在幫郭台銘運作，接下來還打算幫郭在高雄辦大型造勢；而這也可能是王與郭兩人私下達成的默契，屆時王拚徵召，還望郭幫自己一把。

對此，其他網友紛紛回應：「怎麼可能徵召他們啊」、「這聽起來有搞頭喔，對王最佳的劇本」、「讓你猜不透公道伯在想什麼，才有趣，嘻嘻」、「不過要郭、朱不搶也不容易就是了」、「王那個宗教法，絕對讓各位後悔」。

(中時電子報)