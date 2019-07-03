210型（Losharik，AS-12）核動力潛艦失火

俄羅斯國防部說，一艘俄羅斯祕密潛艦失火，冒出毒氣，導致艦上14 人喪生。俄羅斯總統普丁2日說，這是重大損失。

據塔斯社報導，1艘基於俄羅斯海軍利益，在世界海洋海床從事研究任務的潛艦7月1日在俄羅斯海域時失火，導致14人因吸入燃燒氣體喪生。

據衛星通訊社（Sputnik）報導，普丁說，有7名一級艦長與兩名獲頒「俄羅斯英雄」（Hero of Russia）勳章的海軍在這次事件中喪生，是俄羅斯的慘重損失。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，發生事故的是210型（Losharik，AS-12）核動力潛艦。廣泛認為，它是俄羅斯深海研究總局（Main Directorate of Deep-Sea Research，GUGI）的關鍵資產。

GUGI負責研發並運作一支專業潛艇艦隊，從事莫斯科最機密的深海任務。它直接向俄羅斯「情報總局」（格魯烏，GRU），而不是海軍報告。據俄羅斯軍事（Military Russia ）部落格說，Losharik是受嚴密保護的最祕密潛艦之一，估計約能載25人，並能深潛海下數千計英尺。

此外，這艘約2000噸的潛艦能吊在改裝後的三角洲-III（Delta-III）級戰略彈道飛彈核潛艇艦腹下行進。

(中時電子報)