昨天(2日)長榮勞資協商近12小時，只達成兩共識，未簽訂團體協約，罷工繼續。據與會者轉述，勞資雙方已各有讓步，而工會在協商的最後一小時，接聽了兩、三通電話，接著長時間閉門討論，成最後工會會姿態放軟的關鍵，也讓與會者懷疑，「主談者」難道不在現場？

聯合報報導，27位空服員由「曠職」改為「空白班」，等調查完畢再處置，此事中午前就談好。協商近12小時中，爭論最久的0508「三不」條款，不發年終、不年度調薪、取消乞丐票。原本堅持0508絕不可能讓步的長榮，喊出「漸進式恢復」，於罷工後兩個月討論。然而桃空職工會認為，只是文字上釋出善意，沒有具體內容，無法接受，堅持要回到罷工前狀態。

與會人士轉述，工會在協商結束前1小時，連續接了兩、三通神祕電話，接著長時間閉門討論後，出來就態度軟化，接受長榮「漸進式恢復」，讓人懷疑工會接電話是因為主談者不在現場、有人隔空下指導棋。

對此，工會回應接電話是有許多記者打來問，且會議中也有很多政府單位打來，不少聲音施壓，希望罷工盡快落幕，但工會仍然堅持方案要對會員有利，強調絕不是因為接電話而放軟。

(中時電子報)