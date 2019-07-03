網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

去年高雄豪雨造成「5000天坑」，讓在地市政疏漏無所遁形，進而引爆「韓流」，也讓韓國瑜成功翻轉高雄20年執政。近日全台大雨，網友擔心問高雄在地人是否有災情？不料在地人一面倒回應「沒有」，更有人開心直言對沒淹水的高雄很不習慣。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「高雄的各位韓家人們！今天的大雨有影響到高雄嗎告訴我一下？我很緊張。」文章一出，竟獲得近1500個讚、笑臉與愛心，還獲得近1000則留言與10餘次分享。

有網友直言：「如果有，高雄綠的議員早就開記者會了」、「真的沒淹水超不習慣的」。也有網友呼叫：「不分區議員，桃園淹水，死哪去了？」

其他網友則紛紛留言：「左營，無事平安！」「晚上巡高雄鼓山左營三民，沒事，安啦！」「那麼多治水專家在高雄，高雄人真的很幸運！」「高雄不淹水！沒泡水車……真嗨」、「水溝真的很重要，希望各縣市首長要學習韓市長，自古明訓，治水首重疏通」、「仁武有人直播說下了一整天大雨，都沒積水喔」。

(中時電子報)