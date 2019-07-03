六甲恒安宮媽祖廟前剉冰攤，古早味配料可自由選擇，製作費工的粉粿也大受歡迎。（劉秀芬攝）

毛應賢（左一）的剉冰攤，傳承107年，夏天假日時生意好，全家人一起來幫忙。（劉秀芬攝）

「老闆，一碗綜合剉冰加麵茶。」近中午時一位阿伯騎著摩托車單獨前來六甲恒安宮媽祖廟前剉冰攤，熟門熟路的停好車，點好冰，找個位置坐下來。他說，「透早就出門做工，現在呷冰休個喘。」媽祖廟前的這攤古早味剉冰，已賣冰107年，不僅當地人從小吃到大，更有許多民眾慕名來嘗鮮。

六甲媽祖廟古早味剉冰第3代老闆毛應賢說，他阿公原本是挑著賣冰攤架在六甲市區賣冰，到他父親接手才開始在廟前擺攤。古早味剉冰配料有粉粿、粉條、米苔目、綠豆、大豆、紅豆、愛玉、仙草、大小粉圓、鳳梨、楊桃、麵茶粉，為降低成本掌控品質，都是早上4點就起來備料。

第4代的毛崇安說，剉冰配料作法都是從他阿祖就傳下來的，以前的人吃冰外也希望能有飽足感，因此最常點粉粿、粉條、米苔目，而煮粉粿需要不停攪拌，最費力最累人，也有很多人直接買粉粿回去當點心。

至於招牌麵茶粉，毛崇安說，因為冬天時攤子以賣湯圓為主，湯圓可加麵茶粉，有客人吃冰時說也想加看看，久了麵茶粉剉冰就成為剉冰攤特色。這麵茶粉也是他們用麵粉加白芝麻下去拌炒，再加點糖帶出香氣。

毛崇安說，他們家小孩從小就在店裡幫忙，現在還是父親在顧店，哥哥姊姊都會來幫忙，平常日人少，本地人與外地人比例各半，假日遊客多，他跟太太都會回來支援。

曾擔任六甲鄉長的現任台南市議員尤榮智，也是六甲子弟，他說六甲媽祖廟古早味剉冰很有名，從小吃到大，記得初中時吃1碗只要5元，雖然現在1碗剉冰35元，但已10年多沒漲價，他也常常外帶回家解饞。

店名：六甲恒安宮媽祖廟剉冰

地址：台南市六甲區仁愛街28號

電話：0936245605

營業時間：上午8點至下午5點（星期一、二公休）

售價：綜合剉冰35元

(中時 )