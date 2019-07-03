桃園龜山工業區淹水。(桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區)

桃園市駕訓班淹水，網友瘋狂轉貼。(韓國瑜選總統全國後援會(韓家軍))

桃園大溪某公司附近。(李四川後援會)

桃園市昨天因大雷雨，多處淹水30公分，災情通報141件，災情十分慘重。有駕訓班水淹及膝，淹到椅面，龜山工業區也是汪洋一片。FB網友到處轉貼桃園淹大水照片，最多人呼喚的名字是被封為全國不分區議員的桃園議員王浩宇，其次是桃園市長鄭文燦。有網友狂酸「桃園要步上以前高雄的路了」、「桃園是雨，進的來，水，出不去，桃園發大水啦」。

桃園市昨日因大雨多處淹水，樹仁三街、龜山工業區興邦路一帶積淹水嚴重，多處拉起封鎖線禁止人車進入，此外，一處駕訓班也變成汪洋一片，水淹到與椅面同高。

FB上網友們大量轉發桃園淹水圖，臉書粉絲頁「普魯士藍」酸「可以把高雄李四川副市長借給桃園嗎？？？＃只會剪綵＃只有臉書發文＃桃園王在哪。」

「韓國瑜選總統全國後援會(韓家軍)」網友轉駕訓班淹水圖，大家留言「那位不分區ㄧ元呢？」、「奇怪他們綠營執政的地方 怎麼都會這樣子 一定有鬼😱～ 用力傳出去讓民進黨紅」、「如果在高雄馬上變大事」、「肥燦呢？呼叫王某議員⋯」、「高雄的汽艇可以賣去桃園了，反正以後用不到了~~」、「呼叫王浩X你家淹水了怎麼屁都不敢放一聲」、「印證我媽常笑我的一句話:胖的人，勤勞的沒有幾個。」、「那個全國不分區議員在哪裡?」、「我們桃園以前不太淹水的，但自從民進黨上陣後，好像水還蠻愛我們桃園的XD」、「X立趕快拿來做高雄假新聞」。

「李四川後援會」網友也轉發駕訓班淹水圖，大家留言「想像一下如果這是高雄會有怎樣的報導批判畫面語言暴力？」、「五星級游泳池」、「民進黨縣市不要清淤哦，會跟韓總一樣被笑，你們要做大事多蓋蚊子館才會有票」、「王浩X呢？講講話吧！自己桃園不管，去管高雄市 ?」、「桃園是雨，進的來，水，出不去，桃園發大水啦」、「王浩宇快出來處理啊！快吠啊！別躲」、「有民進黨執政就是淹水貪污的保證」、「這是桃園小船駕訓班嗎？看你老濕的王浩X，又是韓國瑜害的嗎？」

有一位公司在大溪的網友上傳淹水圖感嘆「大溪我公司附近，小河淤積嚴重，下大雨泛濫成災。同事多半困公司，強行通過脫鞋涉水，途經泛濫河水有點要被沖走感。剛連住山仔頂的商家也po出淹水泛濫照，以前桃園幾乎沒什麼淹水災情的，現在只是午後雷陣雨就這樣，颱風來怎麼辦？我羨慕高雄人。」

桃園淹水，網友留言呼喚王浩宇。(李四川後援會)

桃園淹水，網友留言呼喚王浩宇。(韓國瑜選總統全國後援會(韓家軍))

(中時電子報)