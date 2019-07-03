美國外交雜誌《外交政策》(Foreign Policy）日前刊登一篇文章指稱大陸網軍介入去年高雄市長選舉，被綠媒大肆炒作，未料卻被藍營起底該文作者「Paul Huang」其實是民進黨前黨工，且該文只是觀點投書。對此，前國民黨立委孫大千轟這不是標準的「借刀殺人」嗎？

孫大千在臉書指出，這明明就是一篇在「外交政策」雜誌上刊登的觀點投書，為什麼要把它當成是「外交政策」雜誌的「調查報導」呢？這是欺負台灣人民不了解外國媒體嗎？此外，他說這一篇文章根本就是民進黨過去的黨工的投書，為什麼台灣媒體要刻意忽略掉作者的政治背景和立場？

孫大千也表示，若這根本不是「外交政策」雜誌所進行的嚴謹調查，只不過是一個過去曾經為民進黨工作的特定人士所做的陳述，憑什麼就用這樣一篇觀點投書就用來抹紅韓國瑜呢？他砲轟這不是標準的「借刀殺人」嗎？

(中時電子報)