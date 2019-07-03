高雄市長韓國瑜預錄接受廣播節目訪問，主持人黃暐瀚詢問，不少韓粉擔心韓初選民調被「做掉」，韓國瑜表示，對初選結果他以平常心看待，如果出線就扛起責任，若沒出線也沒辦法，只是國民黨的初選民調過程如果無法公平公正公開，讓大家信服，除了大選之外，立委選舉也會受到影響，後果會大得不得了，相信黨中央會有所警惕。

資深媒體人黃暐瀚節目「POP撞新聞」2日下午預錄訪問韓國瑜，2日上午8時播出。

黃暐瀚提到，民進黨初選前，賴清德民調贏蔡英文很多，韓粉也擔心韓國瑜民調被做掉，對此，韓國瑜表示，對民調結果他以平常心看待，若民眾覺得要他出來，他就揹起責任，如果民眾覺得不需要，他也沒辦法，不過要是黨中央民調過程無法公平公正公開，之後的大選之外，立委選舉也會受到影響，後果大得不得了，這並非威脅，而是因為民進黨初選後引來很大的批判，相信中央黨部也會警惕在心。

但對於初選如果被做掉，是否脫黨參選，韓表示目前為止這都是假議題，民調都還沒做、還沒公布。

韓國瑜也表示，這段時間感覺中央暗中卡韓卡得很厲害，對民進黨來說，高雄像是口袋裡的、像家裡保險箱裡的東西，始終無法接受被一個只來了1年多的人當選，像他出訪行程外流、公文還在走的時候，台北立委知道了，還有人潛入他的市長室、發假的郵件等等，「不客氣的說，我感覺韓國瑜被欺負了嘛，前朝官員還在遙控市府這些單位，每周開會1次，專門針對韓國瑜施政，這是給民主很壞的示範」。

他說，如果今天是陳其邁當選高雄市長，只要自己人一切好談，所以之前他說好像一國兩制，其實他建議蔡政府應該聰明點，對不同政黨執政的縣市越寬容、越好，人的心都是肉做的，選票反而不會流失。

「市長不是魔術師，不可能把高雄1天變好，但可以讓高雄越來越好！」韓國瑜趁機宣傳，高雄這半年來知名度提升，今年至今比去年同期觀光客20％成長，ATM領款紀錄六都第1名，高雄是亞洲旅遊前五名城市，過去不曾發生過。

(中時 )