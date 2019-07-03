雖然最終還是選擇了加盟塞爾提克，但肯巴沃克對於栽培他的黃蜂依舊心存感激，於是寫下了親筆信感謝黃蜂與老闆喬丹這些年來對他的培育之恩。

肯巴沃克在信中的第一句話就是「我欠夏洛特真的太多了！我不是身高最高、聲音最大、光環最耀眼的人，所以我的一聲中總是充滿著質疑的聲音，但自從還到黃蜂之後，這種聲音就不曾出現，我知道這是球團替我擋下了所有聲浪。」

「當他(喬丹)打電話給我的時候，我立刻聽出他的聲音，我記得當時腦袋還轉不過來，甚至還嚇了一跳，沒錯，他就是喬丹。他很冷季也很酷的說，肯巴，我們相信你，我希望你能清楚了解這一點，我們期待攜手共創偉大的事情。」

「是的！喬丹的這番話改變了我的一生，從那天開始，黃蜂整支球隊從上到下都是信任著我，甚至整個城市以及整個州都是如此，讓我感到無比開心，這個時候你會感覺到擁有了全世界。」

「我要感謝比約波、馬文威廉斯、蘭姆、吉爾克里斯特等隊友們(林書豪也曾是肯巴沃克的隊友)，謝謝你們給了我全新的視野來看待比賽。」

「這個夏天是我離開這裡的最佳時機，而且我的職業生涯也將進入另一個階段，但不論如何，你們在我心裡的位置永遠不可能改變，畢竟這裡是年輕人球員最好的地方，天空才是你們的極限。」

「對於塞爾提克而言，我是一位極度渴望贏得比賽的球員，每次踏進球場這個念頭就會不斷出現腦海，所以我想讓自己能夠匹配得上這個擁有無比光榮的球隊，我想帶領球隊重返巔峰，夏洛特將永留我心，波士頓，我們九月見，我已準備好了，讓我們開始吧！」

(中時電子報)