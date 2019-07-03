台北市長柯文哲。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲強調參加雙城論壇，自己想的是台灣整體的利益，以及人民最大的福祉，此行除了市政交流，就是關心在大陸的台灣人。（陳麒全攝）

台北上海雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲3日上午率團啟程前往上海赴會，由於過去每遇兩岸問題的談話內容常被特別解讀，引發軒然大波，這次在桃機受訪時，特別全程「照稿念」，強調此行前往上海參加雙城論壇行程，除了市政交流，就是關心在大陸的台灣人。

柯文哲表示，兩岸之間目前沒有正式的溝通管道，這也顯示了雙城論壇這個交流平台的重要性。尤其，目前有200萬台灣人在大陸，其中70萬居住在上海，而在台灣陸配也有38萬人，去年大陸來台的旅客有270萬人次。兩岸在經貿上更是密切，去年台灣對大陸的岀超就高達830億美元。

他強調，兩岸有如此緊密互動，雙方應有正式的溝通管道，才能在有問題的時候，可以當面直接討論並解決。就兩岸目前的僵局來說，我們必須想辦法緩和當前的局面。兩岸之間確實存在很多問題，但不應讓這些問題影響兩岸的合作交流及和平發展。有交流才有善意，有善意才能夠去化解僵局。就算沒有真正解決問題，也可以增加彼此諒解的空間。

柯文哲也再度提出「五個互相」，要互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，其中最重要的是要互相諒解。因為在文化或經貿上，都己經是互動頻繁關係密切，但政治上的長期分隔，已超過一世紀，雙方有隔閡也是預料中的，所以應該以更多的時間，用更寬容跟體諒的心態來看待彼此的歧異。

他也指出，大陸自改革開放以來，經濟成就舉世矚目，30年來GDP已成長9倍，已躍升世界第二大經濟體，並且基本上達到了脫貧。在中國歷史上，人人有飯吃的朝代沒有幾次，所以在經濟上的成就必須予以肯定。但經濟的成就，卻跟政治上的進步存有太大的落差。這方面，台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考。

柯文哲更進一步的表示，台灣價值就是「民主自由，多元開放」，這個現有制度和生活方式就是台灣民眾最在意的，必須予以尊重。大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「五個互相」的重要性。。

他還舉例提出台灣的健保制度是了不起的成就與驕傲，所以台灣也沒有理由被排除在世界衛生防疫體系之外。希望能夠比照過去成功的模式，以觀察員的身分出席世界衛生大會（WHA）。還有國際民航組織（ICAO），也希望可以比照過去的例子再次參與。

此外，台商權益的保障，除了投資保障外，也要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的「海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識」，除了保障當事人應有的權利，也應該給台灣家屬有合理的權利去探視受關押的家人。

對於參加上海雙城論壇，柯文哲強調，自己想的是台灣整體的利益，以及人民最大的福祉。目前兩岸之間已經斷了所有正式的溝通管道，這並不符合兩岸人民的福祉，必須做一些事情來改變現狀，突破僵局。也希望能藉由雙城論壇的機會，向對岸表達台灣民眾目前比較關心的議題，讓對方多了解台灣民眾的想法跟需求，相信有助於化解目前的僵局。

(中時 )