今年來台國際旅客人數屢破紀錄，其中陸客成長人數更居冠，但6月份來台陸客人次卻大減4.1萬人，為2月以來最少，且6月底本應是旅遊旺季，近日旅客卻日減1000人次，學者分析，旅客減少時機和數量都與長榮空服罷工時間點吻合，顯示空服罷工對觀光產業已產生衝擊。

我國觀光產業回溫，今年4月入境旅客達110萬1393人、5月也有103萬9758人，連續兩月突破百萬大關，創下歷史紀錄，值得注意的是，今年以來來台陸客人數頻頻成長，1月到5月分別有16.8萬、20.1萬、19.7萬、22.9萬、22.5萬，觀光產業對陸客市場也是一片看好，原預計若依照此趨勢發展，今年來台陸客人數應可增加50萬人次。

然而，暑假時段原本應是旅遊旺季，受到長榮空服員罷工「扯後腿」影響，6月來台陸客已出現減少趨勢，根據移民署資料顯示，6月來台陸客共18萬4489人，較上月減少4萬1053人，創下今年2月以來最低紀錄。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，在6月20日罷工以前，來台旅客每日最多有7849人、最低有5302人，罷工後每日最高則僅有6300人、最低為4746人，相比約減1000人。

黃正聰表示，近期陸客來台每月約30人次，長榮約佔20％，約6萬人次，平均一天約2000人，若半數可以簽轉，等於每日約減少1000人次，與目前狀況吻合。

不過，若與去年同期相比，6月陸客來台人數仍增加5萬7485人，成長45.3％，送件申請來台的成長率也達51.2％，因此黃正聰說，若罷工可以盡快落幕，今年陸客人數仍可繼續成長。

(中時 )