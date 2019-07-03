新北市板橋區溪崑二街日前發生超市騎樓有名楊姓民眾突然昏厥，經由先趕到的轄區派出所警員施予心肺復甦，接著趕到的消防救助員接力搶救，進行進階搶救，串起生命之鏈，成功挽救寶貴生命，市長侯友宜今上午特別頒獎表揚了這4名警消兄弟。

近日這名患者已康復出院，新北市消防局說，經西雅圖復甦學院研究指出，提升0HCA（到院前無呼吸、心跳）康復出院率的10計畫，其中之一為培訓第一反應者（例如警察人員）學習CPR暨AED急救技能，因此為邁向9%高康復出院率安心城市，新北市朝向推廣旁觀者CPR、第一線警察具備急救能力、提升公共AED可及性、優化醫院處置能力及提升救護人員急救技能等五個救護策略全面精進。

警消聯手成功挽救生命，侯友宜說未來員警都要學CPR。（吳家詮翻攝）

這起警消通力拯救生命的案子是發生在上月8日下午，板橋區溪崑二街超市騎樓前一位民眾突然昏厥，員警林子齊、楊俊銘於巡邏時發現，立即施予CPR急救，後續由本局樹林分隊隊員林子齊、楊俊銘接力搶救，進行進階呼吸道、正壓給氧及去顫電擊兩次，成功救回一命。

侯友宜說，今天表揚感謝警察人員挺身救人，提高了患者的救活機率，未來本市第一線警察人員將完全具備CPR暨AED急救技能，以使24小時防護網均有警察人員及消防人員共同守護，讓新北市成為一個更加安全的幸福城市。

(中時電子報)