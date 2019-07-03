陸拳王約戰，館長一度開價「1千萬美元」出場費。(館長臉書)

館長 大陸官二代邀約館長比賽? 館長影帝再現 我們每年有綜合格鬥比賽 歡迎來參賽

台灣網紅「館長」陳之漢近期向大陸爆粗口並嗆聲「有種現在打過來」，中國大陸著名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒嗆館長並揚言挑戰稱「一回合還站著就算你贏」。館長事後也開直播回應，他是一年營業額5億的老闆，先開價1千萬美金出場費，後來又在臉書直播當中，把單挑價碼價降至500萬台幣，並說「我只想要好好打一個比賽，我也這麼多年沒有打了，打贏打輸不重要，好玩就好」。

《鳳凰網》體育頻道報導，「館長」陳之漢是在5月14日與蔡英文總統見面的談話時，飆粗口怒嗆大陸：「有種現在打過來！」這個新聞在大陸網路上引起許多網民的憤慨，大陸知名拳王練喻軒因此在網上放話向館長挑戰，他說，「我聽說這個叫陳之漢的台灣白癡說什麼，有種大陸現在打過來？好得很，這麼滴吧，我體重比你差多了，你來和我打，一回合你還站著的話算你贏可以不？我們對這種劣等垃圾太過容忍了！你爺爺我是業餘愛好者，WBC泰拳和拳擊的冠軍，我給你這個挑戰我的資格！臉書我發了，等這個雜種回應！」

館長事後在臉書及直播上說，1千萬美金可以打。他說，如果可以約到喬丹跟他打一場籃球，或是Rock或泰森跟他打一場，不然就準備1000萬美金的開戰費用才要打，「因為我要賺錢啊，我也40幾歲了，我前面戰績也有了，我下面徒弟超過100個，一堆而且都是好手，不要挑這個老弱殘兵，我有年紀了，要做這麼多事情。」

館長強調他現在已經退到幕後訓練選手，有很多人想要跟他打，他一個事業年營業額5億的執行長，哪有執行長放著這麼大的事業體不做，丟了事業去訓練，去打比賽，底下那麼多員工怎麼辦?吃什麼喝什麼?

館長又在臉書直播中說，降價到5百萬，「助理在等你密我，一個月後就可以了，我比較老，我準備一個月就可以了，你說5百萬你可以接受，你看怎麼匯錢過來，我不會騙你錢我在台灣知名度很高」，並說匯款之後會請律師擬狀、請媒體記者見證。

館長說，不在乎輸贏，打贏打輸沒關係，這麼多年沒打，好玩就好。館長向對方強調，「我等你訊息，你剛剛有說沒有問題，我就等你，你剛剛已經密我粉絲團，趕快聯繫看怎麼匯錢，我等你勒，不要不回。」

(中時電子報)