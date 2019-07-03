「金粥到港式火鍋」主打港式火鍋，店內各色港式火鍋湯頭奇鮮，用料頂級。（馮惠宜攝）

「金粥到」港式火鍋6月推出花甲蟹鍋：融合豬大骨、蝦殼、三點蟹….等熬煮鍋底，再加上辣豆瓣醬融合沙公、海瓜子、洋蔥、芫荽的濃郁成為花甲蟹鍋的鮮香辣滋味。（馮惠宜攝）

金粥到」港式火鍋6月推出花甲蟹鍋與原湯鮮蛤燉牛肉鍋，兩款新式火鍋，前者鮮香辣充滿濃郁海味，後者新爽鮮甜，都別具滋味。（馮惠宜攝）

你能想像港式甜品楊枝甘露變雪花冰嗎？「金粥到」特別把楊枝甘露凍成冰磚，再刨成雪花冰，變成餐後甜品。（馮惠宜攝）

蝦毀，到火鍋店去吃冰？！台中人創意度爆表，宮原眼科賣的是鳯梨酥，而火鍋店秘密武器竟然是雪花冰；以港式火鍋冬瓜盅聞名的「金粥到」港式火鍋，店裏的楊枝甘露雪花冰灑滿新鮮水果加上波霸珍珠，甜美、爽滑又清涼的雪花在口中融化時，多了QQ的珍珠增添口感，還真有消費者專程為了吃冰而來。

在台中美食一級戰區公益路上的「金粥到港式火鍋」，招牌是冬瓜原盅白玉粥，另外還有卜卜蜆、桑拿雞鍋等特免火鍋，最近更推出花甲蟹鍋、原湯鮮蛤燉牛肉鍋；而其飯後甜品楊枝甘露雪花冰，又濃又純的楊枝甘露化做雪花冰，清涼酸甜可口的雪花讓人忍不住一口又一口，不但是饕客必點，還有人指定就是只吃冰。

金粥到行政主廚黃志龍說，港點中的甜品楊枝甘露就是芒果柚子西米露，而這道楊枝甘露雪花冰，就是以芒果、牛奶、鮮奶油、金柚、糖製成的甜湯去凍成冰磚，再刨成雪花冰，充份表現出，楊枝甘露酸甜相見、清新柔美的口感；尤其加上芒果冰淇淋超對味，雪花冰上也灑滿具口感的波霸珍珠，吃起來特別清爽可口。

尤其，金粥到這味雪花冰，以分享方式呈現，一大盆2到3人份只要238元，整個用料講究就不說了，芒果盛產時，店家大器加上滿滿芒果塊還加料不加價，也難怪有人只來吃冰。

店名：金粥到港式火鍋

地址：台中市南屯區公益路二段112號

電話：（04）2320-1286

營業時間：11：30至15：00、17：30到22：00

售價：楊枝甘露雪花冰小份（2到3人份）230元、中（4到6人份）568元、大（8到10人份）880元。

營業時間：11：30~15：00、17：30~24：00

另一款原湯鮮蛤燉牛肉鍋：嚴選台灣黃牛腹肉牛腩熬煮，融和白蘿蔔，和足足一斤的蛤蜊，湯頭清新去油膩爽口。（馮惠宜攝）

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