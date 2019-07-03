銓敘部外洩59萬筆公務人員個資，造成台灣史上最嚴重的洩密事件，大量流出將我方國安與情治人員個資，國安會及行政院通資會報將此次事列為最嚴重的「三級資安事件」，國安單位目前已掌握，這些文官個資是由國內特定人士刻意放上國外網站，並非是駭客盜取，目前正緊鑼密鼓追查這個幕後黑手。

這次國安情治人員個資外洩事件，相關單位雖然表面平靜，但是內部人士卻是波滔洶湧暴跳如雷，因為造成的資情相當慘重，尤其是我方駐外單位安全祕書本名全都曝光，讓大陸情治機構能充分掌握我方動態。

國安人士透露，多年來他們心中都有一個疑惑，為何履次更換駐外人員，或是情治單位內的人員更換調動，大陸方面就馬上能掌握我方最新名冊。

據了解，我方情治機構也固定對大陸情蒐，有幾次我方人員都蒐得「自己人」的最新名冊，讓他們相當納悶，對岸動做為何這麼快?甚至還有人搜到自己的名字也列在上面，嚇得立刻往上報告並緊急更名。

因此國安單位就懷疑長期有內鬼將情治人員個資往外送，但是當大家都專注在忙這抓內鬼的同時，卻漏掉了一個掌握全國文官個資的「外鬼」銓敘部。

當個資外洩事件爆發後，所有情治單位才恍然大悟，但是這段時間清查，情治單位從調查發現，並非是駭客入侵或是植入木馬程式竊取，而是有人刻意將資料放上國外網站。

情治機構再進一步分析從網路上擷取的資料後竟發現，檔案資料的編碼，其實是大陸簡體中文在使用的編碼，因此這些個資是刻意經過整理後，再透過多個大陸論壇網站，外洩到國外網站。

因此讓情治機人員關頓時從腳底涼到頭皮，因為這意味著，大陸對我方駐外與情治人員名單早已握在手中。

在情治單位抽絲剝繭下，卻發現竟是有人刻意放上外網，目前正一一清查過去曾經管理，或有機會接觸到全部個資的人員。

(中時電子報)