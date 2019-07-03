雖然美中在G20高峰會上達成互不增關稅的休兵協議，但美已準備砲口轉向，近期已準備對多個國家祭出關稅牌。美國商務部2日發表聲明表示，已鎖定部分在南韓或台灣製造、再運到越南稍微加工，最後對美國出口的鋼鐵製品，課徵高達456%關稅。

該聲明指出，美方近期發現在越南製造的耐腐蝕鋼和冷軋鋼，事實上是使用源自南韓或台灣的底材，此舉迴避了美國的反傾銷和反補貼關稅。

聲明表示，美方分別於2015年12月以及2016年2月時對南韓和台灣產品課徵關稅，而自這些日期到2019年4月，相較於先前相同時期，從越南運往美國的耐腐蝕鋼和冷軋鋼分別增長了332%以及916%。

聲明指出，商務部最初是在阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal SA）的美國子公司、紐克鋼鐵（Nucor Steel）、美國鋼鐵公司（United States Steel Corp）、Steel Dynamics Inc、加州鋼鐵工業（California Steel Industries）、以及AK鋼鐵公司（AK Steel Corp）的要求下展開調查。

事實上，美國總統關稅牌鎖定越南，先前已有機可循。自去年美中貿易戰以來，部分廠商為了避免輸美商品增稅，選擇離開中國大陸並轉移至越南，讓一心想拉回製造業回美國的總統川普不滿，嗆「越南比中國大陸更會占美國便宜」，並揚言準備對越南祭出關稅牌。

而美中貿易戰休兵，也讓川普可騰出空間應付其他貿易對手，美國政府1日轉向歐盟施壓，繼續針對飛機補貼爭議開打，揚言要對歐盟價值40億美元（約新台幣1240億元）的商品加徵額外關稅。

(中時電子報)