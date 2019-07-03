崔振赫為《正義之刃》專研法律用語。（friDay影音提供）

除了甘宇成、金荷娜主演的《風在吹》、邕聖祐出演《18歲的瞬間》等韓劇後，friDay影音加碼宣布7月將獨家播出電影《雞不可失》導演拍攝的最新電視劇《浪漫的體質》與同步跟播成勛與崔振赫擔任男主角的《打怪羅曼史Level up》、《正義之刃》及池晟回歸新作《醫師耀漢》、大勢明星Rain領銜的《Welcome 2 life》與李尚禹演出的《黃金庭園》。

成勛在《打怪羅曼史》飾演企業危機整合專家，將與韓寶凜飾演的電玩宅女聯手解決公司經營危機，該劇曝他與韓寶凜的泳池之吻片段，讓網友看得「凍未條」，想起他在成名作《焦急的羅曼史》中與宋枝恩的泳池之吻是讓觀眾至今想起都臉紅心跳的一幕。

此外，崔振赫主演的《正義之刃》是他繼夯劇《皇后的品格》後的作品，備受觀眾期待，他在劇中飾演為了報復而與惡魔進行交易的律師，他透露接下角色原因是，「劇本很有意思，越讀越想知道後面的內容，重點是飾演的角色，想極盡所能的表現他所擁有的善與惡兩面！」他更為了戲劇需要，鑽研發法律用語，展現在劇中法庭上比任何人都聰明且性感的完美律師面貌。

七月份韓劇另外一個焦點是《雞不可失》導演李炳憲執導電視劇《浪漫的體質》，該劇改編自他的電影《二十行不行》，電影描述三個剛滿二十歲的男生面對全新人生、愛情與友情的故事，電視劇改為描述30歲閨蜜們的煩惱與戀愛日常，他再次與電影中主角之一的孔明合作。

(中時 )