大陸拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒針對館長「有種打過來」的談話回嗆說：「打一回合你還站著算你贏！」（圖／鳳凰網）

「館長」陳之漢。（資料照片）

大陸拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒近日拍攝1分鐘影片，約戰「館長」陳之漢。館長昨晚回應，表示自己還有事業要忙，要求對方必須出千萬美金出場費才願意應戰，不然可以來台灣參加比賽，台灣有很多格鬥好手可以切磋。練喻軒再回應稱，願意讓人投資在台辦比賽，若館長三分鐘內不被練KO，連出場費都可以讓館長拿走。

近日擁有WBC泰拳鑽石世界金腰帶、WBC拳擊中量級亞洲冠軍，橫跨拳擊、泰拳、自由搏擊的大陸多棲選手練喻軒，不斷在在臉書嗆聲要找館長單挑一場，除了點名蔡英文、郭台銘是台獨，還向館長嗆聲，「我只想知道，你有沒有這個膽量跟我打一場，我體重比你輕，而且我不在乎你有沒有資格，怎麼樣！不用說你贏不贏我那麼浮誇的話，你只要一回合，3分鐘之內不被擊倒，你就贏了。」

館長昨晚在直播上表示，現在他自己是年營業額5億的執行長，有許多員工要養，怎麼可能放下本業不做，整天練拳準備比賽。館長諷刺說，「我想跟Rock打，還想跟泰森打，我也想跟嘴砲王打，還想和John Cena打摔角，想跟Jordan單挑一打一，我也不知道他們為什麼不理我。」

館長反嗆說，「我自己1年辦2場比賽，你不敢來打就是孬種，換我來說嘴，我們這比賽沒有錢你跟我講，你沒有機票、出不起機票錢，像你這個年輕人，從大陸來，你來台灣，我直接拿現金給你，我們有報比賽，正正當當的比賽，你有本事你來打，我們會有直播，會讓所有人看到你來打，你為什麼不來打？」

館長指出，只要1千萬美金就和他打，打輸也覺得很好，因為1千萬美金可以做很多事情，沒有1千萬美金不要來講這個東西，因為現在他1年營業額超過1千萬美金，「我沒有美國時間在那邊陪小朋友，我還想約郭台銘打撞球、LOL英雄聯盟，還想約比爾蓋茲來一場吃雞。只有小學生才會說這種話。」

練喻軒後來在臉書發文再回應，他這次說「我是否要感謝館長要給我這個年輕人買機票，哈哈」、「這樣吧，你辦的那種比賽沒意義，我叫人投資就在台灣搞一場怎樣」、「你對我，然後你派其他選手對戰我這邊選手，費用公平就好，你3分鐘內不被KO，連我的出場費你都拿走如何」、「你放心，這個數字你的格鬥水平這輩子沒人會給你。」

(旺報 )