台中市交通局長葉昭甫表示，為確保捷運機電系統品質及穩定性，系統要歷經嚴格考驗，就像海陸部隊地獄周，必須連續7天不間斷試車。（盧金足攝）

最近很多民眾在台中捷運綠線沿線看到運行的捷運列車，綠白相間車廂造型引人注意，交通局長葉昭甫表示，台中捷運綠線3日開始機電系統試營運驗證，為確保捷運機電系統品質及穩定性，系統以嚴格標準測試，猶如海陸部隊的地獄周一樣，必須連續7天不間斷的試車，一有錯誤訊息必須立即停車，重新計算7天測試，唯有通過考驗，確保系統穩定安全，為明年通車做好萬全準備。

交通局表示，這是台中捷運綠線機電標的最後測試階段，模擬實際營運班表，每日上午6時行駛至晚上12時，測試期間民眾將可看見捷運列車實際上路，也可能因噪音造成不便，但這是捷運測試必經過程，廠商將針對捷運沿線進行噪音監測，再依量測結果實施降噪改善措施

，確保附近住戶的居家安寧。

葉昭甫強調，為有效控制捷運沿線噪音問題，捷運綠線隔音牆設置位置、里程、型式考量沿線敏感受體分布狀況及通車後捷運列車噪音音量，以《陸上運輸系統噪音管制標準》法規限值及環評承諾作為隔音牆設置的減噪目標。

捷運綠線長約11公里的隔音牆已全數施作完成，同時搭配軌道兩側貼附吸音材、連續長焊鋼軌、浮動式道床及可動式岔心等多重減噪措施，交通局預期可維護捷運周邊居住、辦公的環境品質。

(中時 )