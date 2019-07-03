網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

高雄市長韓國瑜與韓粉間最重要的信物，就是「國旗」，每回造勢，全場數十萬人一整片青天白日滿地紅，已成「韓流」最重要象徵。網友分享自己家隔壁一位75歲老太太，直到6月1日看自己從凱道造勢回來，手拿國旗，這才敢靠近吐露自己其實是外省第二代，民進黨執政這些年，他都不敢讓鄰居知道自己是支持國民黨的。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「隔壁75歲的老太太，6/1那天看我從凱道拿國旗回來，才敢靠近跟我說她是外省第二代，高雄綠色執政的這些年，她都不敢讓鄰居知道她是支持國民黨的。6月30我從新竹買了一件國旗衣送她！大姐，7月6日，請把衣服穿上國旗拿好，我負責開車帶妳去逛大街、逛老街！那一天請妳勇敢大聲說出：『唯一支持韓國瑜！』」

文章一出，獲得超過1500個讚、近300則分享與數十次分享。網友直言：「民進黨都是用恨與仇視來洗腦分化人民，拿國旗根本沒有罪！想支持誰就支持誰也不需要覺得丟臉！」

其他網友也紛紛表示：「看了真的想哭！怎麼會不敢說出來……一定要讓韓國瑜當上總統」、「可見民進黨的鴨霸，真是可怕」、「感動感人，7/6高雄見。不見不散！」「7月6日，讓中華民國國旗和韓家軍的歡聲笑語，傳遍高雄毎一個角落」、「他曾經被左右鄰舍排擠過」、「挺韓總的人真的都是真心真意，我也買了一件韓總的Q版衣服送給同事的父親，請他韓總出線請投韓總一票！哈哈一樣的心情！」

(中時電子報)