台南市登革熱防治中心今早召開記者會宣布又新增一例本土登革熱病例。(曹婷婷攝)

台南市本土登革熱病例再增一例！台南市登革熱防治中心2日接獲通報東區大同里疑似一名2歲幼童快篩陽性，今天確認是本土登革熱，這是大同里第一例，也是台南市第四例。幼童主要活動範圍都在家，但阿嬤曾將孫子帶到東菜市場，連同前3例在地緣上都有關係，今天下午將針對東菜市場進行擴大清除孳生源，擴大採血和掃蚊。

台南市7月2日接獲通報東區大同里高度疑似本土登革熱病例，防治中心於7月3日確認為登革熱陽性，目前台南市登革熱本土病例數4例，境外移入病例數21例。登革熱防治中心陳怡主任表示，接連幾例都是在住家感染登革熱，住戶家中清除孳生源很重要。

不過有攤商反映，幾乎都是客人來買菜染上登革熱，並無攤商傳出染登革熱，認為問題未必出在菜市場，陳怡強調，不是所有感染登革熱者都會出現症狀，有些很輕微，除了針對菜市場擴大孳清，也會到個案住家噴藥和住戶周邊擴大噴藥、清除孳生源。

台南市長黃偉哲今天上午表示，天公不做美對噴藥影響很大，因應疫情除了持續動員，也會持續清除孳生源、滅蚊，呼籲里長跟管區派出所和志工團體全力動員，很重要的是，目前看到已有四例，前三例有地緣共通點，今天將加強東菜市場防疫的深度跟廣度。

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(中時 )