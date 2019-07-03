台南市本土登革熱病例再增一例！台南市登革熱防治中心2日接獲通報東區大同里疑似一名2歲幼童快篩陽性，今天確認是本土登革熱，這是大同里第一例，也是台南市第四例。幼童主要活動範圍都在家，但阿嬤曾將孫子帶到東菜市場，連同前3例在地緣上都有關係，今天下午將針對東菜市場進行擴大清除孳生源，擴大採血和掃蚊。
台南市7月2日接獲通報東區大同里高度疑似本土登革熱病例，防治中心於7月3日確認為登革熱陽性，目前台南市登革熱本土病例數4例，境外移入病例數21例。登革熱防治中心陳怡主任表示，接連幾例都是在住家感染登革熱，住戶家中清除孳生源很重要。
不過有攤商反映，幾乎都是客人來買菜染上登革熱，並無攤商傳出染登革熱，認為問題未必出在菜市場，陳怡強調，不是所有感染登革熱者都會出現症狀，有些很輕微，除了針對菜市場擴大孳清，也會到個案住家噴藥和住戶周邊擴大噴藥、清除孳生源。
台南市長黃偉哲今天上午表示，天公不做美對噴藥影響很大，因應疫情除了持續動員，也會持續清除孳生源、滅蚊，呼籲里長跟管區派出所和志工團體全力動員，很重要的是，目前看到已有四例，前三例有地緣共通點，今天將加強東菜市場防疫的深度跟廣度。
圖說：
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。