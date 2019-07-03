漢堡。(翻攝麥當勞官網)

速食店菜單不斷推陳出新，有些隱藏菜單連店員都不一定知道。一名女網友PO文表示，到麥當勞點「普通漢堡」，點了半天店員還是一頭霧水，兩人始終沒共識，最後她只好解釋要「沒有起司的吉事漢堡」才成功點餐，而實際上官網查詢，發現真的有一款名為「漢堡」的隱藏版菜單。文章一出，令不少網友相當驚訝，直呼「長知識了」，也有網友分享「是舊版兒童餐漢堡」。

網友在《爆廢公社》臉書社團分享，日前到麥當勞得來速點餐，她跟店員說要一個「漢堡」，不過店員沒反應過來，再次詢問「請問你要什麼漢堡？前方菜單都是漢堡」，原PO表示，「就普通漢堡」，不過店員還是聽不懂，最後原PO直說，「你們不是有吉士漢堡嗎？我要沒有起司的那個漢堡」，店員才總算聽懂並成功點餐，讓她無奈表示，「常常點餐都這樣」、「有沒有人跟我一樣只是想吃漢堡，得來速點半天店員不知道我在講什麼」。

網友分享買漢堡的過程。(翻攝爆廢公社)

文章引網熱議，網友紛表示，「我都不知道有這個」、「長知識了」、「第一次知道」、「小時候常吃，一個20元」、「這是舊版兒童餐漢堡，以為改新菜單後就沒賣了」，也有網友笑稱，「只想吃漢堡，卻被誤會難搞XD」。

有前麥當勞員工建議，「點餐時說，我要一個小漢堡」、「直接講要只有牛肉沒有吉事的漢堡會比較快」，不過有網友實測，「講了店員還是聽不懂QQ」，也網友分享，「線上訂單找不到，要在外送的備註寫上小漢堡30元那個，他就會另外打單」。

查詢官網，真的有名為漢堡的餐點。(翻攝麥當勞官網)

(中時電子報)