世界盃女足賽4強美國2比1勝英格蘭比賽精華。（嵌入自FIFA youtube頻道）

女足世界盃今天展開4強準決賽，美國女足當家前鋒拉皮諾（Megan Rapinoe）雖因大腿拉傷缺陣，仍靠普雷絲（Christen Press）、摩根（Alex Morgan）各頂進1球，門將娜荷（Alyssa Naeher）撲出12碼，以2比1氣走英格蘭，第5次殺入世界盃決賽，距離2連霸與打臉美國總統川普（Donald Trump）只差一步。

美國過去4次打入女足世界盃決賽，3度奪冠，本屆將與瑞典vs.荷蘭的勝方爭后。有趣的是，這次和拉皮諾鬥嘴的川普，已在推特宣布不論有無奪冠，都會邀請美國女足到白宮接受表揚，就看她們是不是以冠軍身分出席，更有面子。4強缺席的拉皮諾則說自己傷勢無礙，決賽上場沒有問題。

摩根（右）在第31分鐘頂開英格蘭大門，助美國挺進決賽。（路透）

「感覺就像有很多東西丟向我們球隊，」第31分鐘頂入致勝球的摩根說，她覺得在拉皮諾缺陣的情況下，作為場上隊長得自己有責任讓進球慶祝繼續有趣，因此她做了個輕鬆喝茶的動作，「然而能夠進入決賽，這條路可是一點也不輕鬆。」

的確，少了拉皮諾的美國並非最佳戰力，但頂替先發的普雷絲開賽10分鐘接應右路吊中，就以頭槌破門先馳得點。9分鐘後英格蘭靠懷特（Ellen White）破門扳平，摩根再接應左路吊中，替美國討回領先。

美國門將娜荷守下英格蘭隊長休噸的12碼罰踢。（美聯社）

美國女足在世界盃打了7場準決賽，從未讓對手攻入2球，此役也延續傲人傳統，但過程極為驚險。第69分鐘懷特踢進扳平球，影像輔助判決（VAR）救了美國隊，認定越位在先、進球不算；第79分鐘英格蘭獲得12碼球，由隊長休頓（Steph Houghton）操刀主罰，踢向左側卻被娜荷完全猜中，只能眼看美國前進決賽。

美國能否以冠軍身分進入白宮，為何如此重要？主要是有同志身分的拉皮諾，因抗議川普政策不唱國歌，被川普點名「不恰當」。拉皮諾回嗆：「就算奪冠我也不去fxxxing的白宮，我甚至懷疑我們會受邀嗎？」川普則在推特宣布，無論奪冠與否都會邀請美國女足，但要拉皮諾「先奪冠再說話」，十足川式霸氣。

美國女足獲勝後，摩根（右）擁抱因傷缺陣的拉皮諾。（美聯社）

(中時電子報)