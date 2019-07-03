號稱「死亡使者」的指猴聽起來很恐怖，但仔細一瞧卻很可愛！今年7月1日，日本東京上野動物園的雌性指猴飛抵台灣，目前正在台北市立動物園進行檢疫。指猴是體型最大的夜行性靈長類，因為長相非常特別，曾經被生物學家誤分類為嚙齒動物，目前被列入國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，牠是馬達加斯加的特有動物，未來將和大家在熱帶雨林區穿山甲館和大家見面。

指猴是體型最大的夜行性靈長類，因為長相非常特別（左）、保育員為「指猴」於檢疫期間布置的新家（右）。（台北市立動物園提供）

網路世代透過搜尋就能認識無奇不有的世界，只分布在馬達加斯加的指猴，特殊長相讓人印象深刻，像小精靈的三角形耳朵、蓬鬆似松鼠的長尾巴、會終身不斷生長的門齒、雜亂的毛髮搭配大眼睛，這樣的長相被馬達加斯加當地人認為指猴會帶來厄運，甚至稱牠們為「死亡使者」，只要看到指猴就會將其殺死，也因此讓野生指猴生命受到嚴重威脅。

指猴是體型最大的夜行性靈長類，因為長相非常特別（左）、「指猴」於7月1日晚間抵達台北市立動物園。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園和全球許多知名動物園及植物園，共同協助當地進行保育研究、教育和棲地復育。2018年和同為MFG成員的日本恩賜上野動物園合作，一起投入指猴的域外保種計畫，台北動物園也派員到上野動物園學習飼養管理的技術，成為亞洲第二個參與指猴族群管理計畫的動物園，國人終於有機會於指猴檢疫期滿適應環境後，在熱帶雨林區的穿山甲館看到本尊。

生活於馬達加斯加熱帶雨林的指猴，最奇特的演化器官是細長的中指，用來敲打樹枝和樹幹進行敲擊覓食法，每秒鐘可以敲擊8次，一邊聽著傳來的回聲與震動檢測樹枝裡的空間，找到棲息在裡面蟲的位置後，用門牙將樹咬出一個洞，再用無名指及彎曲的利爪小心翼翼地拉出蟲來飽餐一頓。

指猴主要分布在馬達加斯加東部海岸的雨林與落葉林中，白天在樹叉間的巢穴里睡覺，黃昏出外覓食，夜行、單獨行動的指猴，因為當地民間傳說，加上土地開發農用而喪失棲地，近年雜食性的指猴也會到果園覓食被視為農業有害動物，各種原因都威脅著指猴的族群。

這次從上野動物園借殖的雌性指猴名字叫「Hira」，馬達加斯加語是「歌」的意思，希望未來能在台北動物園看到生生不息的指猴族群。

(中時電子報)