今年全國15個就學區的高級中等學校免試入學報名作業已於7月2日完成，各學校一般生實際招生總名額為20萬2123名，總報名人數為13萬9724名，預計會產生6.2萬個缺額，不少學校會招不足學生，甚至可能面臨退場。

教育部統計，今年報名人數最多的就學區為基北區，有3萬3726名；中投區次之，有2萬3441名；第3多的是高雄區，有1萬7007人。不過，各就學區學校的招生人數都高於報名人數，因此每個學生都有學校可以讀，許多學校還會招不到學生。

依據高級中等學校多元入學招生辦法規定，學生報名人數未超過學校核定招生名額者，全額錄取；超過者，則各就學區免試入學作業要點規範比序項目及模式，採比序方式錄取。學生亦可查閱所在就學區高級中等學校免試入學簡章。

另108學年度延續107學年度之高級中等學校適性入學制度，讓免試入學及特色招生考試分發入學一次分發完成，各就學區於7月9日放榜，於7月12日報到。

教育部提醒獲錄取之學生應積極把握機會，於規定時間持相關證明文件赴各高級中等學校報到，為進入高級中等學校做好準備；未錄取學生，則可再參加各該主管機關核准學校辦理之續招。

(中時 )