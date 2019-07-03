新北市長侯友宜昨天到廣播節目接受代班主持的前新北市長朱立倫訪問，對於朱立倫稱讚他網路聲量看好度高，侯友宜今表示，「我不是那種咖啦」，強調要為新北市好好做事，更說「對市民的選舉承諾不要改變，做人要有信用，說話要算話」，似乎帶有話外之音。

侯友宜今天上午主持市政會議，會後被媒體問到與朱立倫在廣播節目合體，是否代表公開力挺朱選總統？侯友宜再度語帶保留重申，最重要是把新北市建設好，他去支持哪一個人才有意義，身為新北市長，如果沒有辦法去做好，說去支持誰，他覺得是完全沒意義的事情。

侯友宜受訪時也對朱立倫喊話說，人生還是永遠選擇做自己，未來怎麼樣沒有一個人會知道，從以前的朱立倫到現在的朱立倫，要做自己不要去改變，更重要是把未來政見的願景與理想，很清楚的告訴選民，選民能不能夠買單他不知道，不過還是做自己最重要。

至於朱立倫稱讚其網路聲量看好度高，侯友宜笑說，「講實在話我不是那種咖啦」，他希望能為新北市好好做事，讓新北市城市風貌改變，也帶來安居樂業，對市民的選舉承諾不要改變，做人要有信用，說話要算話，要認真打拚。

(中時 )