韓國瑜8字曝上任後最滿意市政 網喊感動

網友拍到野生韓國瑜（左）在電梯裡，他用左手扶著頭，看起來累翻了。（翻攝「2020韓國瑜總統後援會（總會）」）

高雄市長韓國瑜日前被網友捕捉到在電梯裡累翻的模樣，讓許多支持者好心疼。對此，資深媒體人黃暐瀚稍早表示，他向韓求證後，才知道那是韓國瑜新竹造勢之後的照片。韓也被問及上任半年最滿意的市政是什麼？韓直言「讓高雄被世界關注」。這番話也讓許多網友高喊感動。

日前有網友在臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」貼出一張韓國瑜在電梯中的照片，只見在電梯裡的韓國瑜，整個身體往後靠，並用左手扶著頭，看起來已經累翻了。該網友感嘆表示，一個市長拚到這麼累、這麼辛苦，卻還要被人家抹黑成什麼樣子！

對此，黃暐瀚在臉書發文指出，他昨天取消下午原本的通告，搭高鐵南下，親自問了韓國瑜關於這張照片的問題。韓國瑜看完照片後跟他說，那是新竹造勢之後照片，當晚活動結束之後，他整個人累到不行，一進電梯，快站不住，隨扈趕緊撐住他，怕他跌倒。

當韓被問及為什麼這麼累？韓說因為大進場的時候，非常耗體力，很多支持者要跟他握手，但常常造成手臂拉傷，所以現在都盡量改成拱手不握手。

對於上任市長半年，最滿意的市政是什麼？韓則認為「讓高雄被世界關注」。黃也問韓下周初選，擔不擔心民調不公？韓則說平常心，願意承擔，但尊重民調結果，絕對不會離開高雄。

(中時電子報)