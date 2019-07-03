臺灣戲曲中心發行的藝文訊息刊物《好戲刊》9-10月號已經出刊，介紹9-10月份臺灣戲曲中心的重要藝文訊息，刊物陳列於大臺北地區各捷運站、藝文館所、大臺北市各區公所，供民眾免費取閱。

國立傳統藝術中心所舉辦的「看家戲再現」，走至第六個年頭，今年除了薪傳歌仔戲劇團、許亞芬歌子戲劇坊等歌仔戲團，以及蕭建平電視木偶劇團、真快樂掌中劇團、昇平五洲園、台中聲五洲掌中劇團等布袋戲團，各自向與其淵源深厚的老藝師傳承經典劇目之外，更首次挑戰製作了精選「站頭」專場。

延續「戲是活的」特質，「站頭」是透過傳統戲曲藝人長期在舞臺錘鍊與技藝打磨下，所形成趨於「定式」的情節段落與表演套式，又稱為橋段、套路、段子或戲套，可隨著需要抽取、組合，靈活套用在劇情中。此次特別邀請明德少女歌劇團與資深藝師洪明雪、洪明秀合作，整理她們的拿手戲齣，並由年輕新秀演出《陣前招親》、《磕靴尖》、《告御狀》等膾炙人口經典站頭，別具傳承意義。

此外，真快樂掌中劇團將演出《怪俠紅黑巾—陰陽鬼之戀》，故事敍述：武林兩大門派，正派是由孫臏和太乙真人所率領的紅龍派，對抗由千年白猴道人所創立的反派──黑龍派。十二省美人馬金英為了保住貞潔之身，懸樑自盡埋於古廟之後，十三省美郎君小白龍連雲鶴夜宿古廟，巧遇馬金英的鬼魂，兩人一見鍾情。天亮在即，依依不捨之時，馬金英道出武林中黑風血雨的祕密。

以上活動及更多豐富內容可至《臺灣戲曲中心》官網（https://tttc.culture.tw/Xiqu/index.aspx）、Pubu、凌網、讀冊及Issuu電子書城查閱。

(中時電子報)