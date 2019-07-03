立委許淑華表示，韓冰心疼父母被抹黑。（中天新聞）

高雄市長韓國瑜自鬆口要選2020總統後，即遭抹黑，被說有外遇還有私生子，後來雖證實都是子虛烏有，但多少影響韓的選情。對此，立委許淑華表示，韓國瑜女兒韓冰心疼父母被抹黑，曾向父母請纓，想回台幫忙，但父母希望她專心課業而喊卡。

美麗島電子報董事長吳子嘉今年5月爆料，指高雄市長韓國瑜與新北市新莊王小姐外遇並有私生女，還給女方上千萬元「生活照顧費」，韓國瑜怒於5月底提告，讓司法還他清白外，王小姐更為此到醫院自行做親子鑑定，證明與韓國瑜無關。

根據《中天新聞》報導，韓國瑜在國民黨政見發表會上，針對外生子一事澄清表示，因為選舉抹黑的關係，自己的孩子韓冰，變成不是自己生的，反而是外面生了一大堆孩子。

對此，立委許淑華說，她曾與韓冰連繫，問韓冰「妳什麼時候多了一個妹妹？」韓冰回她說「我也不知道耶」。

許淑華說，韓冰現雖在加拿大念書，但仍心繫父母，韓冰本來想向父母請纓，回台灣幫忙，但父母希望她專心課業而喊卡。

許淑華強調，韓冰覺得那些傳聞八卦很好笑，但還是捨不得父母，被抹黑相當心疼。

韓國瑜遭惡意抹黑外遇、私生子 韓冰:捨不得。（中天新聞）

(中時電子報)