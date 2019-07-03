蘇揆：行車不禮讓視障者罰款加倍為7200元 11:122019/07/03 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今天在Line官網表示，即日起，行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手仗的視障者，罰款加倍為7,200元。 蘇貞昌指出，平日若在路上遇到視障者帶著工作中的導盲犬，也請記得「三不一問」原則，不餵食、不干擾、不拒絕，要主動詢問視障朋友是否需要協助，讓社會更友善、我們都可以從自己做起。 蘇貞昌說，7月1日起行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手仗的視障者，罰款7,200元，「看在牠的面子上，請您讓一下」。 (工商 ) #視障者 #蘇貞昌 #導盲犬 #200 #罰款 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌被封「新卡神」 韓國瑜籲不要卡高雄 17:532019/06/29 政治 蘇貞昌在臉書秀政績 李正皓諷史上最無敵割稻尾王 05:322019/06/30 政治 首發8檔櫃買富櫃200指數型權證今日登場 10:322019/07/01 財經 《財政》續推有感施政，蘇貞昌：財稅決策需與時俱進 16:142019/07/01 財經 本世紀首次財政平衡 蘇揆：補貼育兒、婚育 20:572019/07/01 政治 櫃買董座陳永誠：富櫃200將掀起投資新熱潮 04:102019/07/02 證券．權證 為登革熱槓韓國瑜！蘇貞昌遭一語轟爆 08:142019/07/02 政治 物極必反！網警告：韓黑適可而止 09:142019/07/02 政治 台彩發新款刮刮樂─「撲克對對樂」頭獎2百萬 11:102019/07/02 財經 蘇揆：不讓救護車 今起最重罰9萬 19:212019/07/02 生活 政治熱門新聞 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 陸拳王下戰帖 館長開出場費：1千萬美元 - 政治 動向成謎！他爆王金平竟在盤算這… - 政治 支持郭附送8％馬！電子業大佬揭多年選舉黑幕 - 政治 韓團隊對比前朝！反應爛路不到2周 李四川來查了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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