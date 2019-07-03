行政院長蘇貞昌今天在Line官網表示，即日起，行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手仗的視障者，罰款加倍為7,200元。

蘇貞昌指出，平日若在路上遇到視障者帶著工作中的導盲犬，也請記得「三不一問」原則，不餵食、不干擾、不拒絕，要主動詢問視障朋友是否需要協助，讓社會更友善、我們都可以從自己做起。

蘇貞昌說，7月1日起行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手仗的視障者，罰款7,200元，「看在牠的面子上，請您讓一下」。

(工商 )