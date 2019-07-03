今年四技二專技優甄審入學招生分發放榜，技專校院招生委員會聯合會於上午10時起公告錄取結果，並開放考生上網查詢。今年四技二專技優甄審入學共1萬2783人報名，完成網路登記就讀志願者計9809人，經就讀志願序統一分發錄取者有5674人，分發錄取率44.39％。

技專校院招生委員會聯合會表示，108學年度四技二專技優甄審入學招生，計有全國95所公、私立科技校院及大學，提供1660系科（組）、學程，7897名招生名額，其中以商業類(2340名)、電子類(1034名)、商設類(1033名)，招生名額居前三名。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福提醒，分發錄取生必須於7月12日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。獲分發之錄取生如同時獲得本學年度四技二專甄選入學錄取資格，僅能擇一辦理報到，違者取消其錄取及入學資格。

已辦理完成報到手續之錄取生，除在7月12日12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加108學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學之錄取及入學資格。相關訊息可至108學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢。

(中時 )