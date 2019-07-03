世界第一的天花板循環商製造商就在台灣，董事長李國清為實踐品牌的理念而扛下朋友高達2億的債務，背後的故事令人動容。(圖片來源／中視「改變的起點」節目Youtube)

「威力回來了！」鏡頭前，台灣威力董事長李國清充滿霸氣的說著，身為全球天花板循環扇領導品牌，他對產品充滿自信！然而，在李國清談笑風生的背後，其實藏著一個有溫度的故事，這故事一走20年，當時的人雖已不復在，精神卻因為一個外型簡單樸實的循環扇而永遠留存！對李國清來說，「做生意講誠信、交朋友講義氣、做人要實在」這樣簡單的道理，是讓他撐起台灣威力霸業的最重要精神，甚至扛下２億元債務也在所不惜！今天，就讓我們一窺台灣威力如何一步一腳印成為台灣之光！

２億巨債一肩扛下 完成故友夢想、感念貴人幫忙

「20年前草創初期我們一起蹲在地上研究循環扇、20年後又交到我手上，我覺得是冥冥中注定的。」談起過往，李國清清楚的記得哪一年發生了哪些事，退伍後靠著模具起家的李國清，當時的模具及射出事業已相當成功，在台灣擁有一等一的地位！當年威力循環扇的創辦人陳先生帶著一個簡單的馬達、扇葉加上一個籠子，告訴李國清想把它裝成天花板上的電風扇，請李國清幫忙開模打造，同時間還有另一位合夥人，當年三個人就這樣蹲在地上討論著這個循環扇的可能性。淵源還不止這些，後來李國清得知陳先生在經營上遇到困難，便二話不說拿出3千萬讓他渡過難關，因為李國清信任陳先生，也看到他對這個產品的用心。

沒想到就在2016年、當時已過著半退休生活的李國清，時隔多年陳先生再度造訪，這一次陳先生一待就是一整天，並在那一天清楚地向李國清細數威力循環扇目前的狀況，當時的李國清並沒有意識到這有什麼目的，卻在2天後得到了解答。2天後，一對母女親自找到李國清請求幫忙，帶來了陳先生辭世的惡耗。李國清心裡的想法很單純，不能讓老朋友的心血付之一炬、同時不讓這對陳先生遺孀揹上千萬的債務。於是重義氣的他一口氣扛下威力的債務，從一開始的3千萬、沒想到如滾雪球般滾成2億的大洞！過程中李國清難免躊躇，但沒想到不迷信的他卻因為擲杯而讓母親放心，同時大貴人梁董出錢出力協助他共同渡過難關，重整威力。

台灣威力董事長李國清早年以模具及射出起家，年營收高達上億，客戶遍布海外，是台灣數一數二的模具製造商。(圖片來源／中視「改變的起點」節目Youtube)

２年苦心修正調整到完美 全機改台灣製再出發

對於過往，做事向來磊落的李國清從不避諱談論，接手後更保留住威力的名字，並將「威力循環扇」更名為「台灣威力循環扇」，決心讓更多人看見它的實力、發揚光大。決定接手後，向來堅持任何事都要做好做滿的李國清，花了足足2年的時間找去過去威力失敗的原因，也因為愈仔細檢查與研究，他才更確認這個小小的循環扇雖然不是高科技、但絕對是劃時代的產品！經過這兩年的整理，目前已經第五代的台灣威力循環扇，對李國清來說已經接近完美！把過去導致良率不高的夯質零件全部換掉，並不計代價從全台灣尋找最好的零件，李國清堅持全機由台灣製造、生產一條龍，他相信台灣就有能力做好這樣的產品。

超過百樣專利設計 小小循環扇實力驚人

可千萬別小看就在我們頭頂上這個小小的天花板循環扇，它可是藏著超過100項以上的專利！董事長李國清說，這是全世界第一支天花板循環扇，設計的結構真的花費了相當多的苦心，目的就是為了要改變傳統風扇集中式的吹法，現在這些專利的設計真的做到了「把風做切割」這樣的獨家技術，吹出來的風是一陣一陣的，就好像是接近自然風一樣舒服，過去大家最詬病天花板循環扇會有受風不均勻的狀況也通通都改善了，同一個空間裡再也沒有「一邊是夏天、一邊是冬天」的冏境。獨家的「防潮風管接頭」讓循環扇裝上冷氣出風口後，讓「冷氣＋循環扇」更能同時做到節能省電，最高讓冷氣節省了50%費用的驚人成效，也就是這台循環扇能展現的最大價值！

台灣威力循環扇出發點就是「簡單」，但是這個看似簡單的產品，李國清認為或許不是高科技、但絕對劃時代。(圖片來源／中視「改變的起點」節目Youtube)

台灣威力回來了 正港ＭIT循環扇全世界發光

「威力回來了！」雖然只有短短的五個字，但是這個一走20年的品牌包含了太多的故事，對於李國清來說或許只是最單純不過的信念和初心，卻讓人看見了人性中最難能可貴的光明面！對朋友講義氣也許時有所聞，但除了義氣之外，李國清還做到了他的承諾，不但肩負起了高達２億的債務、在陳先生母女最困難時伸出援手，保留故友的品牌讓它能夠繼續走下去，更耗費2年的時間讓產品重新調整到最佳狀態、重新進入市場，目前全世界包含荷蘭、丹麥、比利時、法國、美國、印度、泰國等國家都是台灣威力的客戶，好的產品力也成功吸引了中國經銷商的目光、主動協助在地銷售，讓中國大陸成為全球最大宗的訂單來源！對於目前的成績，對李國清來說，這只是剛開始而已，「台灣威力」將以優秀的產品力一步一腳印、踏實地走向更多人的生活裡！

事母至孝的李國清將母親的教誨視為人生最大的座右銘，也因為這樣的信念讓他一路走到今天成為一個成功正直的企業家。(圖片來源／中視「改變的起點」節目Youtube)

(中時電子報)