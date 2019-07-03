台灣高鐵公司配合推動「國車國造」政策與提升軌道工業本土化能量，今（3）日舉辦「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮，兩項設備均將於2022年1月啟動，將可大幅提升高鐵列車維修效益。另外針對長榮罷工事件，交通部長林佳龍表示，長榮勞資已有共識，其餘協議細節可留到後續再協商，呼籲儘速結束罷工。

高鐵公司今日與工業技術研究院（工研院）、台灣車輛公司（台灣車輛）舉辦「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」採購簽約典禮。交通部長林佳龍表示，高鐵公司扮演領頭羊角色，國車國造從研發、設計、生產製造到維修營運等後續的服務，背後龐大產業將帶動大筆商機。

高鐵表示，「轉向架走行測試設備」(Bogie Running Tester，簡稱BRT)由工研院協助研發，未來可在完成轉向架檢修及列車大修作業後，進行時速300公里的高速運轉測試，有效提升高鐵列車維修品質及轉向架測試效益。

這次新採購的3台「柴液型調度機關車」，則是由台灣車輛依高鐵維修需求打造提供專業整合、設計及製造，新製機關車配有雙駕駛室，不僅可提升機廠內工程車及列車的調度效率，遇緊急狀況時，還可執行700T列車救援任務。

而「柴液型調度機關車」具有與高鐵列車相容的控制指令與介面，3台機關車聯結後，即可由一位駕駛控制，並與700T列車聯結，同步控制列車剎車，確保救援時之車速及上下坡行駛安全！。

此外，長榮勞資昨日經過11小時的馬拉松協商，團體協約簽訂仍然破局，不過已有兩大初步共識，包括漸進式恢復空服員原有福利與暫時撤下部分空服員的曠職註記。林佳龍表示，交通部應變計畫持續進行，長榮近日運能約可維持六至七成，並持續恢復中。

但林佳龍說，目前正值旅遊旺季，許多人安排出國行程，若罷工結束，也需一到兩周才能恢復正常運量，而目前長榮勞資已有共識，其餘細部問題應留到後續協商，否則罷工對旅客與旅行業的外部傷害很大，呼籲先結束罷工再繼續協商。

(中時 )