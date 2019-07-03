館長陳之漢日前感嘆他和時代力量立委黃國昌舉辦的623反紅媒遊行時，沒有一個大牌藝人敢力挺，並點名羅志祥、吳宗憲等人，還痛批藝人「為什麼你明明生在台灣，領的是中華民國身分證，為什麼到中國去都變中國人，都變中華民國共和國人(這邊應該是他口誤，指的是中華人民共和國人)。」然而館長渾然不覺，他口口聲聲要反對獨裁政權，捍衛自由民主，但他這些論調，學的不是任何民主自由國家的政治人物或學者，反而是學毛澤東；他指控某些藝人做過的事情，正是他自己也做過的。

兩岸分治後，許多胡適昔日的朋友都出面公開批判他，對此胡適回稱在共產黨統治之下，「沒有言論的自由，也沒有不說話的自由」。這道理很簡單，當時的毛澤東政權需要利用一些知名學者的影響力去批判胡適等不願意留在大陸的學者，彰顯留下來的人才是對的，離開的人是錯誤的。

近70年後歷史竟然在台灣重演，館長眼見他辦的遊行人數雖然不少，但缺乏名人相挺，為了增加吸引力、號召力和說服力，於是施壓大牌藝人要求表態參與，還把不站出來的人罵成不愛國只愛錢。所以依照館長的意思，只要不站出來參加他的遊行的民眾都不愛國？那蔡英文、蘇貞昌乃至於館長最喜歡的柯文哲也沒有去，他們是否也不愛國？館長被質疑遊行中沒有國旗時回嗆「我當然愛國啊，愛國一定要拿國旗嗎？」可見愛國不是只有一種方式，不用館長這種方式愛國的人就是不愛國的？館長到底是想要捍衛自由民主，還是讓我們變成毛澤東統治時代的獨裁，人人有義務對政治正確的事情主動表態響應？

在正常國家，藝人的工作就是表演，我們都不知道，中華民國的藝人工作不僅包括演藝，還有參與政治活動的義務，館長這樣的思維倒是與毛澤東很像，從毛澤東統治初期任用的周揚、到末期的四人幫，向來鼓吹「文藝要為政治服務」，所以文革時期全中國大陸只演8大政治正確的樣板戲。館長一邊罵中共，一邊讚成這種毛澤東的思維，顯得無限諷刺。

至於自稱中國人的問題，館長不知道是太健忘還是選擇性遺忘，6月15日館長在自己的直播中親口表示「我們是中國人，不是中共人！」解釋該反對的是中共政權，不是一般中國大陸人民。可見他知道「中國人」一詞不等於中華人民共和國國民。言猶在耳，如今他又痛罵藝人在大陸自稱「中國人」，難道只准館長自稱中國人，其他藝人這樣做就是不愛國？

(中時 )