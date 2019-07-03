60多隻土雞和土番鴨橫屍遍場。（吳敏菁翻攝）

６隻野狗深夜入侵快樂小農場，60多隻土雞和土番鴨橫屍遍場。（吳敏菁翻攝）

再度出現流浪犬集體逞兇，彰化市一處飼養雞鴨等家禽的農場，深夜被６隻流浪犬入侵，野狗獸性大發，場區內追逐、亂咬，60多隻土雞和土番鴨橫屍遍場，損失慘重的飼主，疾呼縣府和市公所不能再坐視不管。

流浪狗到處流竄的問題，越來越嚴重，月前才發生學生打籃球回家被野狗追逐跌落，造成腦震盪，住院治療，掀起嘩然，怎麼增加處理流浪犬的能量，引起熱烈討論，

市民指出，山區或公園，常出現流浪犬成群結隊，真得讓人很害怕，還追逐車輛、機車，造成車禍。

這次高速公路邊一處農場再度遭殃了，謝姓民眾表示，為了享受田園之樂，整理一塊約兩分的土地飼養蛋雞、土雞和土番鴉，四周還圍起兩公尺高的圍籬，正當有雞蛋可收成之際，不料卻有6隻野狗入侵。

損失慘重的謝姓飼主看著飼養的雞鴨都死了，欲哭無淚，指出流浪犬這樣氾濫，危害事件層出不窮，呼籲縣府和市公所不能再坐視不管了。

縣府表示，一旦有有流浪狗攻擊事件，只要通報，馬上派員去抓。

(中時 )