嘉義市東區朝陽里新科里長吳盈憲於去年里長選舉前，與妻子劉靜君遷移林姓女子等15人的戶口至里內，後來卻未投票，吳盈憲夫妻被起訴涉嫌幽靈人口，法官3日審結，依妨害投票未遂罪判夫妻倆各10月徒刑、7月徒刑、緩刑4年、褫奪公權4年、向公庫支付50萬元，全案可上訴。

判決書指出，吳盈憲與妻子劉靜君為求順利當選朝陽里長，去年3月間陸續遷移15名親友的戶口到里內，以求增加票數勝選，使得15名親友均被列入選委會公告的選舉投票人名冊，雖然後來15人未投票，但已涉犯刑法第146條意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徒戶籍取得投票權而為投票未遂罪。

法官判吳盈憲10月徒刑、緩刑4年、褫奪公權4年、判刑確定後1年6月內向公庫支付30萬元，劉靜君7月徒刑、緩刑4年、褫奪公權4年、判刑確定後1年6月內向公庫支付20萬元。

吳盈憲因涉嫌此幽靈人口案，檢方對他提起當選無效之訴的民事訴訟，經地院一審駁回，即吳盈憲當選有效，如此形成吳盈憲當選里長成立，但又因涉幽靈人口的刑案被褫奪公權。

嘉義市選委會副總幹事柯國振說，吳里長的當選無效之訴勝訴，刑案部分是三審定讞，依法論法，吳里長到三審確定之前仍是里長。

(中時 )