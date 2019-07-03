花蓮農改場推廣陸生藍綠藻無土栽培，採收方便又乾淨。（許家寧攝）

花蓮農改場以黑色不織布、雜草抑制蓆、碎石、砂質土壤分別栽培試驗，發現雨來菇在不織布生長最佳。（許家寧攝）

原住民野菜料理有「情人的眼淚」之稱的陸生藍綠藻，因生長在潮濕陰暗的短草地上，衛生問題經常遭人詬病，花蓮農改場透過栽培試驗，發現生長在不織布上的藍綠藻不但長得最快、產量也更多，改善過去藻體易黏附泥砂清洗耗時的惱人問題。

每年入夏的雨季為俗稱雨來菇產季，長得像墨綠色的小木耳，相傳阿美族一對相愛的戀人因得不到雙方父母祝福決定私奔，兩人逃到一大片草原，最後因體力用盡，相擁而亡，兩人眼淚落下的地方長出蕈類，淒美故事被族人稱之為「情人的眼淚」。

花蓮農改場長杜麗華表示，雨來菇是東部原住民經常採集的野菜之一，由於藻體易黏附泥土和砂粒，需要再三清洗表面，挑除雜草、樹葉及小碎石，處理過程相當耗時費工，造成產量有限，因為清洗麻煩，長久以來讓民眾有不衛生的印象。

經過農改場以黑色不織布、雜草抑制蓆、碎石、砂質土壤分別進行栽培試驗，栽培28天，發現陸生藍綠藻在不織布生長量最佳，產量是其他的3倍，藻體長成直徑5公分以上即可採收，而且較為乾淨無雜質，清洗時可節省水源及60％的時間。

花蓮農改場指出，陸生藍綠藻有豐富鐵質，每100公克含量高達7.93mg，約是葡萄的32倍，還包含維生素A、胡蘿蔔素、維生素B12，可作為素食者養分攝取來源，可與番茄、薑蒜一起拌炒蛋，或加上醋及蔥花涼拌，讓料理更加美味。

(中時 )