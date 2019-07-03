王金平舉韓國瑜受訪內容為例，呼籲黨中央對外說明。（姚志平攝）

國民黨即將進行初選民調，未參與初選的前立法院長王金平今則召開記者會表達憂慮。他指出，如今各陣營充斥「被做掉」的焦慮，國民黨的初選有被民進黨操弄、決定候選人的重大疑慮，因此要具體建議兩件事情，首先黨中央應即刻向社會公開說明本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者的疑慮；第二，應提出因應策略防範，至少降低對手陣營意圖影響初選的策略攻勢。

王金平今以「最後關鍵，還來得及」為題發表聲明，表示自己54年來為黨犧牲奉獻，即使有再多委屈都能忍受，但面臨黨的存亡危機之際，絕不沈默。

他進一步說，8日起將正式開始民調，決定初選結果，各陣營如今充斥「被做掉」的焦慮，尤其採取「取足各項樣本」、「戶內選樣」等，是受訪者不熟悉的方式，再加上7天冗長的作業期，加深各方不信任的疑慮，更強化「被做掉」的恐懼。

王金平接著說，現在雙雄緊繃，決定勝負3到5％的關鍵變數，讓綠營握有可輕易操弄「只要誰好打」、「誰容易增亂」就支持誰的大好機會；換言之，國民黨的初選有被民進黨操弄、決定候選人的重大疑慮。

他強調，這些絕非杞人憂天，各陣營也已出現、主張退出初選直攻大選，或呼籲停辦初選，「奇奇怪怪的初選，已出現可預期的奇奇怪怪過程和結果」，自毀長城大有可能。

王金平呼籲，當斷則斷、不斷自亂，亡羊補牢猶未晚矣，如今已預見初選恐難善了，要以愛黨之心、謀黨之誠具體建議兩事，首先黨中央應即刻向社會公開說明本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者的疑慮，否則以訛傳訛，一發難以收拾。

他也說，黨中央應提出因應策略防範，至少降低對手陣營意圖影響初選的策略攻勢；4年前「唯一支持洪秀柱」到「換柱」殷鑑不遠，豈能不慎乎？再不做為，結果堪慮。

王金平最後說，放任不為必然自毀長城，虛應故事，與其揚湯止沸，不如釜底抽薪，「初選至此，該有所為，有所不為，只要有心，一切都還來得及」。

(中時 )