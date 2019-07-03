上周剛拿下中職上半季冠軍、也締造連奪5座季冠軍的Lamigo桃猿隊，今天傳出將轉賣換手的消息。根據中央社報導，領隊劉玠廷上周就曾召集球團主管，哽咽宣布打算轉賣球隊，今天可能正式對外宣布進一步消息。

桃猿近7年贏得5座中職總冠軍，若加上前身La New熊，總共獲得6次總冠軍。桃猿去年完成隊史首次連霸，今年6月25日在台南拋下上半季奪冠彩帶，已拿到挑戰3連霸的門票，未料此時傳出轉手消息。

相較於目前中職其他隊伍為金控集團或食品大廠，桃猿的確是母企業規模最小的一隊，2011年該隊從高雄澄清湖搬到桃園時，球團老闆劉保佑就曾公開喊話，希望大企業能接手中職球隊，把餅做大。

不過桃猿北遷後經營的有聲有色，認養青埔棒球場，也打造出國內最棒的看球氣氛，戰績與主場票房都是中職的佼佼者。只是主場上座率已經很高，即使全滿收入也有上限，球員團隊薪資卻已成長數倍，中小企業很難再撐下去，陣中看板球星如林智勝無法留下，王柏融也透過入札金機制前往日職，都看得出桃猿財力上的侷限性。

據了解，桃猿隊打算告知球員後，正式赴中職申告欲轉手球隊，程序完成之前，球隊維持正常運作。因此，桃猿1日依然參與中職年度選秀會，挑進了7位新血。然而，桃猿這邊是否已經找到接手企業，還是如過去興農牛或兄弟象模式，先宣布要脫手，等待有意接手者上門洽談，目前尚不明朗。

(中時電子報)