根據美國媒體報導指出，快艇有意提前與即將受邀抵台的賈林納利提前完成續約動作，先鞏固原本的陣容，然後再積極爭取里歐納德加盟。

現年30歲的賈林納利，上賽季68場比賽全部先發，場均19.8分、6.1籃板都創下生涯最佳紀錄，成為快艇的主力先發大將。

2017年賈林納利與金塊簽下3年6500萬美元的合約，金塊隨即把他交易至快艇，2019-20是他在快艇的最後一年合約，薪資2262萬美元。有鑑於賈林納利的出色表現，快艇決定在今夏提前與他續約。

快艇剛以3年4000萬美元留下貝弗利，緊接著又將剛獲得年度最佳第六人的路威廉斯2020-21賽季800萬美元合約轉為全額保障，下一個動作就是和賈林納利完成續約。

快艇留住貝弗利、路威廉斯以及賈林納利的這些動作，就是要展示給里歐納德看，與其在湖人無法當一哥，快艇就是將球隊老大哥的位置虛位以待，而且身旁還有好手協助，可以讓他在新球季大展身手。

(中時電子報)