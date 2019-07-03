日前韓國夢幻夫妻檔宋仲基與宋慧喬宣布離婚，緊接著早已求婚成功的范冰冰、李晨也宣布4年情終結，接連兩則壞消息讓外界大嘆根本是「國際分手日」，事後更傳出這波「分手潮」還沒結束，直指中國大陸男神黃曉明婚姻不保，近來果真被爆他即將宣布離婚星妻Angelababy，引發熱議。

男神黃曉明與女神Angelababy結婚4年、育有一子「小海綿」，一直給人恩愛貼心的感覺，然自去年黃曉明捲入財務風波後，便盛傳婚變，據《新浪娛樂》報導，昨(7/2)有網友在網路上爆料，不久後黃曉明夫妻將官宣離婚，然媒體求證女方身旁工作人員，離婚消息立刻遭到否認，駁斥：「太假了」。

事實上黃曉明夫妻倆感情生變的消息，並非空穴來風，過去他們常在人前曬恩愛，但這陣子情況似乎有些改變，日前兩人合體出席郵輪活動，黃曉明在台上貼心幫老婆提著長裙襬，但Angelababy卻頭也不回往前走，活動結束後，兩人還各走各的，甚至被爆之前「待機」時雖比肩而坐但眼神完全沒交集，因此被認為兩人只是在人前扮演假面恩愛夫妻，而有粉絲跳出來護航，表示「一直盼著人家離婚是什麼心態」，反遭調侃「楊冪當時不也一直否認嗎」、「我相信無風不起浪」。

(中時電子報)