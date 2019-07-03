畢業於台北科技大學的25歲男子張子彥，涉嫌自4年多前潛入台灣大學醫學院、北一女中、中山女高等女廁內，在馬桶吸把放置針孔偷拍，檢警從他的電腦內發現，張以「熱舞」、「校園」及類似A片片名當資料匣名稱，收藏大批偷拍影像，估計有上百名被害女子的檔案，，有部分被害人甚至被他「肉搜」出身分；台北地檢署今依妨害祕密罪將他起訴。

檢警調查，張男去年涉嫌潛入台大醫學院女廁，放置自製且吸盤內藏有針孔攝影機，用來偷拍台大女學生如廁，遭清潔工發現被捕，進而查出張男4年多來共偷拍上百名女學生，此外，包括鄰近的北一女中、中山女高等20多所學校，也有他出沒的蹤跡。

張男偷拍後還根據被害者身上的制服，上網「肉搜」出被害人身分；若發現被害人長相甜美，他還會特別註記。直到去年2月，清潔工發現台大女廁內無端出現馬桶吸把，仔細端詳才發現吸盤處有針孔，立即通報校方並報警。

檢警從張男的電腦內發現上百名被害人的檔案，並根據張男所肉搜出的被害人身分，循線聯繫上8名被害女學生，8女得知被偷拍，氣得提告。張男庭訊時承認犯行，辯稱他想知道女學生如何上廁所，才會偷拍。

(中時 )