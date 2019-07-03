桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今已邁入第14天，昨天在談判桌討論11小時、僅達1共識，仍未完成簽訂團體協約，工會昨天在凱達格蘭大道辦理晚會最後把信折成紙飛機，「寄」給總統蔡英文，「…展現了團結的力量，越來越多的台灣人願意站出來支持我們，這些人民的聲音，究竟有沒有機會傳達到蔡英文總統的心裡？」

全文如下：

親愛的蔡英文總統：

我們是罷工13天的長榮空服員，2016年華航空服員罷工時，您說勞工要不是不得已，不會走上罷工，而我們同樣為了追求勞資對等協商的機會，為了改善過勞航班，為了爭取更好的勞動環境而罷工，至今已經13天了

爭取的路上，我們非常辛苦。或許更因為我們是大部分民營勞工中的一員，對抗著全台第二大資本集團，我們清楚看到長榮航空專制威權的心態，直到今天協商仍然對於「不秋後算帳」無法承諾。難道這就是你說勞工要自立自強的後果？這就是「勞工自己去跟老闆說」的下場？

儘管艱辛，我們仍然堅持團結，我們相信台灣民主社會的精神，會支持我們罷工，支持我們爭取勞資對等，支持我們改善財團的集權，讓企業內也可以落實民主。

我們還在等待，等待您的回覆，究竟勞工爭取民主的路上，我們的政府能否給予保障；我們堅持的13天，展現了團結的力量，越來越多的台灣人願意站出來支持我們，這些人民的聲音，究竟有沒有機會傳達到蔡英文總統的心裡？有沒有機會讓政府重視「勞資對等」是台灣社會應該追求的方向？

(支持)罷工中的長榮空服員敬

(中時 )