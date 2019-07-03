雲林縣日商艾杰旭公司舉辦全縣兒童繪畫比賽，得獎作品3日上午在雲林縣府開展，得獎小朋友偕家人一起參加。（許素惠攝）

位於雲林斗六的日商旭硝子公司舉辦全縣繪畫比賽，得獎作品3日上午於雲林縣府開展，該公司董事長鏡味督博除了稱讚小朋友畫作精彩外，也宣布該公司已更名為AGC艾杰旭。雲林縣長張麗善感謝艾杰旭一直致力公益。

張麗善指出，艾杰旭公司在雲林落地生根已經近20年，2015年開始舉辦「愛台灣．畫雲林」的兒童繪畫比賽，今年持續第4年辦理，受到在地學童及鄉親們熱烈迴響及認同，傳達對環境保護的思維及重視，並和環球科技大學及雲林縣美術協會一起合作，更深化藝術活動。

鏡味督博表示，該公司作為世界頂尖的玻璃產品製造商，自在雲林斗六工業區設廠後，即大量召募雲嘉南子弟，提供在地青年就業機會，持續長期關注雲林在地的環境保護和文化發展，善盡企業社會責任。

今年畫賽收件至9月30日，主題是「一起畫童年」，今日展出的去年「藝起暑遊趣」得獎作品，低、中、高年級共45得獎作品。

(中時 )