台中一名人妻與美髮師發生不倫戀，外遇情事被老公發現後，決定斬斷畸戀重回家庭，但小王設計師不甘「被分」，不但傳人妻裸照給綠帽夫，還嗆聲「妳老婆很厲害喔！」、「吹頭髮完就去運動了」、「發生關係也不是幾次而已」，人夫憤而提告求償精神慰撫金100萬元，台中地院判美髮小王得賠30萬元。

判決書指出，人妻「小雲（化名）」與一名髮型設計師發生婚外情約2年時間，今年1月姦情被老公發現，小雲坦白認錯，兩人決定修復婚姻關係，小雲向美髮小王提分手。

不料美髮小王不甘「被分」，不只傳訊給小雲：「我一直都對妳很好的、我不想破壞妳的家庭」、「妳的跳蛋也在裡面喔！可以跟吳先生好好的玩」、「我想東西送給妳就給妳ㄌ、錢也給妳、我不會在跟妳要ㄌ、我知道妳也沒錢可以給我」、「如果妳不願意朋友也沒關係、只希望吳先生對妳更好了、最後我想跟妳說我愛妳」。

還傳小雲以手遮掩裸露上半身的照片給綠光夫，並傳：「你老婆跟我借了20000元跟手機19900元、還沒有付款、可以麻煩你幫她處理一下嗎？」、「妳老婆很厲害喔！」、「她的手機微信有很多男人」、「早上她都會來吹頭髮完就去運動了」、「發生關係也不是幾次而已、而且都沒有帶套內Ｘ都有」、「她很多姐妹都有看過我跟她做Ｘ的照片還有很口Ｘ的照片」等訊息。

台中地院審理後認為，綜合相關證據，確認美髮小王與人妻間，確有多次通姦行為，判決他要賠人夫30萬元。

(中時電子報)