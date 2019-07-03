川普先前表態願意鬆綁華為禁令，美國企業可以再次向中國大陸電信業巨頭華為公司銷售產品，美國半導體企業針對華為的銷售禁令不遺餘力的遊說，表示這可能會損害美國的經濟和國家安全。

代表英特爾、Broadcom公司和高通等企業的半導體行業協會（SIA）對川普政府表示，禁售華為將切斷美企對大陸市場的供應，並損害美企投資能力，華為也將從全球其他企業取得零組件，過度廣泛制裁，限制美國半導體企業在全球展開業務，對華為的制裁將使它們看起來成為不可靠的合作伙伴，這將使它們在全球處於嚴重劣勢，反過來影響美國國安。

其中記憶體晶片產業目前由南韓製造商主導，產品市佔率達68％，若美光、英特爾和威騰電子（Western Digital Corp）失去陸市場，這些公司將直接失去市佔，大陸企業將從歐洲、日本客戶下訂單。不過目前而白宮尚未公佈有關美國公司與華為開展業務的具體政策，後續效應有待觀察。

(中時電子報)