天使隊27歲左投史卡格斯（Tyler Skaggs）美國時間周一上午在旅館猝逝，球隊今天在他過世後第一場比賽，舉辦了記者會緬懷他，賽前雙方球員和觀眾球場上為史卡格斯默哀，將對史卡格斯的回憶收藏在心中。

從小史卡格斯就是天使隊的球迷，長大後成為自己最喜愛隊伍的投手，如今結束短暫27歲的生命，令人不勝唏噓，記者會上，天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）說：「史卡格斯是一個非常優秀的年輕人，未來還有很多美好事物等著他，基於一些難解的理由，現在他只能活在我們心中。球隊少了他，就不再是原本那支天使隊。」

天使總教練阿斯瑪斯(左起)、總經理艾普勒及老闆莫雷諾，出席記者會表達對投手史卡格斯猝逝的不捨。(美聯社)

天使隊今天客場出戰遊騎兵隊，總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）說：「不幸發生後的第一場比賽，不管是今天還是明天打，對我們而言都是比昨天更難打的一場比賽，但比賽也可以成為球員的庇護所，讓他們暫時放下傷心、專心在棒球上，我不認為延後比賽，讓大家坐在飯店會幫助我們走出哀傷。」

阿斯瑪斯透露，周一全隊在下榻飯店聚會了兩次，「有些球員說了一些話，最重要的是，最後我們都能說出泰勒（史卡格斯）的名字，笑談一些往事或是他做過的蠢事，然後聽點他愛的音樂。」說完後，阿斯瑪斯也落下淚水。

天使隊今天先發投手蘇亞雷茲，在帽子寫上「安息吧！」及猝逝隊友史卡格斯的球衣背號。(美聯社)

今天賽前的默哀，天使球員們拿著史卡格斯的45號球衣緬懷他，遊騎兵隊也在投手丘後方及計分板上畫上或打上45號紀念這位英年早逝的投手，天使隊本戰先發投手蘇亞雷茲（Jose Suarez）投出第一球前，在地上寫了一些東西，並碰觸投手丘上的45號，最後再拍了胸口。

同樣今日進行的馬林魚隊、國民隊一戰，國民隊先發投手柯賓（Patrick Corbin）開始投球前，在投手丘用手寫了45這個數字，表達對史卡格斯的不捨。

國民隊投手柯賓球衣背號和史卡格斯一樣，非常難過史卡格斯猝逝。(美聯社)

(中時電子報)