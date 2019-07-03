立法院三讀通過修法，讓防逃樹立嶄新的里程碑，未來法院在審判中得命被告於宣判期日到庭，也可使用科技設備監控包括「電子腳鐐」等科技監控手段，另外被判刑死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提。

此次刑事訴訟法修法的重點，在於偵查及審判中，為防止未經羈押或停止羈押之被告意圖規避刑責而逃亡，也增訂法院或檢察官經審酌人權保障及公共利益之均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告遵守適當之羈押替代處分事項，例如向指定機關報到、科技設備監控、限制活動區域、命提出護照或旅行文件、禁止處分財產等。

此外，法院在審判中得命被告於宣判期日到庭，俾防杜其逃匿，其中科技設備監控之範疇，包括「電子腳鐐」等科技監控手段。若被告違背上述應遵守之事項，法院或檢察官不僅得逕行拘提，亦得聲請羈押、羈押或再執行羈押，以為因應。此外明定原羈押替代處分事項如有變更、延長或撤銷時，應以法院之裁定或檢察官之命令為之。

在執行程序的防逃措施，檢察官於必要時得於裁判法院送交卷宗前執行之，俾免受刑人利用判決確定後、執行檢察官收到卷宗前之空檔，趁機逃匿。再者，第469條規定受刑人經諭知死刑、無期徒刑或逾二年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提，以利刑事判決之確實執行。

(中時 )