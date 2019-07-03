衛福部疾病管制署今(3)日公布高雄市與台南市各增1例本土登革熱病例，其中台南市群聚的病例不斷增加，連2天出現病例、近5天累積4例，而高雄市首次出現登革熱病毒第二型。

今天國內新增2例本土登革熱例是台南市東區大同里幼齡女童與高雄市路竹區竹東里40多歲男性，兩人近期無出國史，分別於6月29日及30日發病，經檢驗均確診感染登革病毒第二型，目前2人都在住院治療中，同住者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，台南女童主要活動地為東區及中西區，與該市前3例本土病例的活動地具有地緣關係，屬於同一波群聚；而高雄市的個案是登革熱病毒第二型與三民區群聚的第四型病毒不同。

主要是高雄個案近期沒有前往高雄市三民區的活動史，活動地除住家外，因工作性質曾有嘉義縣、台南市等地活動史，而台南市的病例剛好登革病毒第二型，因此個案的感染源還要再釐清。

今年以來，國內累計33例本土登革熱病例，為高雄市29例(三民區25例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市4例(中西區2例、永康區及東區各１例)。另有186例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

(中時 )