台灣繼與菲律賓、越南等國緝毒機關簽署反毒協定後，再添一反毒伙伴，法務部調查局長呂文忠代表中華民國政府與諾魯共和國司法暨邊境管制部簽署「關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定」，該協定自諾魯司法暨邊境管制部部長David Adeang於6月13日簽署日起生效，有助於提升雙邊共同合作打擊毒品犯罪成效。

調查局已經跟菲律賓、越南等國緝毒機關簽署反毒協定，歷年查緝績效卓著，今年再與諾魯共和國合作，共同簽署「關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定」，不僅建立合作形式與機制，確立合作原則與範圍，雙邊將透過會議、研討及小組座談會等方式，強化及提升打擊毒品犯罪之能力。

調查局指出，聯合國毒品與犯罪問題辦公室每年均定期發布世界毒品報告，2019年3月報告調查結果顯示，古柯鹼、海洛因、安非他命等毒品緝獲數量創新高；各類不明的新型態興奮劑進入毒品市場，且需求正逐年擴大，世界各國均將毒品犯罪列為首要打擊目標，總統蔡英文上任以來宣示全力打擊毒品犯罪，亦將毒品防制列為首要目標。台灣四面環海，毒品主要來自境外，有必要與亞太各國建立合作機制，共同將毒品阻絕於境外，以防止境內毒品氾濫，達到「拔根斷源、阻絕供給」的目標。

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(中時 )